С ужесточением карантина в Литве со среды закрываются магазины,ограничивается передвижение

Также будут работать места выдачи товаров интернет-торговли.

Образовательные учреждения продолжат работу удаленным способом, однако детские сады будут принимать детей, если их родители не могут работать удаленно.

Со среды запрещен выезд из своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, для получения необходимой медицинской помощи или в принадлежащий человеку дом в другом самоуправлении.

Также вводится запрет выхода из дома, если это не связано работой, покупками в магазине, поездкой на похороны, в лечебное учреждение. Членам одной семьи можно будет гулять на открытом пространстве.

Закрещено общаться не с членами своего домашнего хозяйства за исключением неотложных случаев.

Закрываются и прочие услуги контактного характера, а гостиничные услуги предоставляются только для изоляции.

Также не будут разрешаться занятия индивидуальной физической активности, однако по-прежнему будут проводиться спортивные высокого спортивного уровня.

Эти правила вступают в силу до 31 января. .

По словам И. Шимоните, если ситуация улучшиться раньше, то может быть рассмотрено смягчение карантинных условий.



BNS