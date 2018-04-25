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С.Якелюнас предлагает создать европейский надзорный орган финансовых услуг

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Европейском союзе (ЕС) может появиться ещё один институт  защиты финансовых прав потребителей.

Член Европарламента от Литвы Стасис Якелюнас говорит, что он выступит с инициативой создания такого нового учреждения.

«Цель будет заключаться в создании европейского органа по надзору за финансовыми услугами (…) для согласования определённых стандартов, с тем чтобы требования к рекламе и ценообразованию применялись единообразно», — заявил депутат Европарламента на пресс-конференции в четверг.

С.Якелюнас говорит, что в сентябре-октябре начнутся дискуссии о возможности создания нового института. Он также намерен обсудить этот вопрос с Европейской комиссией, Европейским центральным банком и другими организациями, действующими в этой области.

По словам депутата Европарламента, он также будет искать поддержки этой инициативы во фракции «зелёных» и в этой партии.

С.Якелюнас подчеркнул свое намерение обсудить с руководством партии возможность вступления в её ряды.

BNS

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