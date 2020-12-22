С января британцы не смогут въехать в ЕС

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С января 2021 года, когда закончится переходный период после выхода Великобритании из состава ЕС, королевство войдет в список третьих стран, с которыми ЕС закрыл границы в мерах борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник, 22 декабря, заявлении Еврокомиссии.

«После окончания переходного периода на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения (впоследствии)», — отмечается в заявлении.

При этом отмечается, что до конца декабря еще действуют правила свободного передвижения, при которых государства — члены ЕС не должны отказывать во въезде лицам из Соединенного Королевства.

Напомним, Евросоюз и Британия не успели закончить переговоры по Brexit. Стороны продолжат договариваться, но теперь Европарламент может не проголосовать по соглашению до конца года из-за срыва сроков.