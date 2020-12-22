С января 2021 года, когда закончится переходный период после выхода Великобритании из состава ЕС, королевство войдет в список третьих стран, с которыми ЕС закрыл границы в мерах борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник, 22 декабря, заявлении Еврокомиссии.
«После окончания переходного периода на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения (впоследствии)», — отмечается в заявлении.
При этом отмечается, что до конца декабря еще действуют правила свободного передвижения, при которых государства — члены ЕС не должны отказывать во въезде лицам из Соединенного Королевства.
Напомним, Евросоюз и Британия не успели закончить переговоры по Brexit. Стороны продолжат договариваться, но теперь Европарламент может не проголосовать по соглашению до конца года из-за срыва сроков.korrespondent.net
“С января британцы не смогут въехать в ЕС”
Интересная политика, значит если страна хочет жить самостоятельно, значит это наказуемо, не смотря на то что они входят все в Натовскую коалицию . Ну понимаю торговые сделки — вековое противостояние Англии и Франции относительно рыбной ловли, да и вообще….. , но почему нельзя нормально договориться о путешествиях, вообще о передвижении и приравнивать развитую и ещё недавно партнера Англию к Украине, что она теперь несёт угрозу ЕС ?