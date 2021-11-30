С января в Литве газ для населения подорожает на 27–36%

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С января следующего года природный газ для жителей в Литве подорожает на 27–36%, в зависимости от потребления.

Во вторник Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утвердили цены для конечных потребителей газа компании Ignitis.

Недавно Сейм принял пакет законов, амортизирующих резкий скачек цен на энергоносители. Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс тогда отметил, что финальные цены на газ по этой причине вырастут почти в четыре раза меньше, чем они повысились бы, если бы не были приняты эти нормативные акты.

По его словам, если бы не были приняты поправки к законам, то газ для первой группы потребителей подорожал бы вдвое – на 98%, а для второй группы потребителей – почти в 1,4 раза по сравнению с действующим сейчас тарифом.

С целью смягчить подорожание электроэнергии для потребителей снижены составляющие цены за услуги инфраструктуры.

Рост цен на газ для потребителей будет распределен на срок до пяти лет. Для этого компания Ignitis возьмет кредиты в банках и у своей материнской компании — госэнергохолдинга Ignitis grupe.