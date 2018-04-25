С января в Вильнюсе вырастет плата за детский сад

Nuotrauka BFL/Teodoras Biliūnas

С января в Вильнюсе вырастет плата за детский сады и питание. Власти столицы утверждают, что вынуждены поднять цены, потому что они десятилетия оставались неизменными.

Заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте сообщила BNS, что месячная плата увеличится с 0,72 евро до 1 евро в день, т.е. увеличится примерно на 5–5,5 евро и достигнет 20 евро в месяц.

В то же время питание подорожает на 40 центов в день, таким образом для детей в возрасте до 3 лет составит 2,2 евро, а для детей постарше — 2,5 евро в день. Стоимость питания, при условии, что ребенок посещает детсад полный месяц, может подорожать примерно на 8 евро.

«Цена, установленная ​​в 2010 году и индексированная в евро в 2014 году, не увеличивалась. Мы внедрили здоровое питание и покупали экологические продукты, которые стоят дороже. А за последние девять лет цены на продукты питания изменились. Все это, безусловно, мы и посчитали», — сказала вице-мэр.

По ее словам, плата за детсад не менялась с 2010 года, когда она была 2,5 лита, т.е. 0,72 евро.

«Сейчас мы округлили в большую сторону. Но учреждения также покупают детское учебное оборудование и создают сенсорные комнаты. Порядок того, как можно использовать эти деньги, не изменился», — сказала она.

Вице-мэр утверждает, что, еще год назад были жалобы на качество продуктов, в настоящее время «систематических жалоб» нет.

Родители должны платить за детский сад независимо от того, посещает ребенок детский сад или болеет, а плата за питание зависит от количества посещаемых дней.

В Вильнюсе 137 детских садов, которые посещают около 28 тысяч детей.