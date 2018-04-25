С января вступили в силу поправки к закону о защите прав детей

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С нового года вступили в силу поправки к закону о защите прав детей. Базовое положение заключается в том, что ребенок имеет право расти в своей биологической семье — поскольку это самый правильный путь, даже несмотря на то, что в семье могут быть проблемы.

В случае опасности ребенку, конечно же, будет предоставляться помощь, однако приоритет все равно отдается тому, чтобы ребенок оставался в семье.

В случае, когда устанавливается угроза для ребенка, есть несколько вариантов помощи. В одних случаях с семьей может работать мобильная бригада, в составе которой есть социальный работник и психолог. В других присмотр за ребенком может осуществляться кем-то из ближайших родственников, либо ребенка с одним из родителей могут поселить в кризисном центре. В самых же сложных ситуациях дело о защите ребенка передается в суд.

Кроме того, по словам специалистов в области защиты прав детей, теперь будут назначаться штрафы о ложных сообщениях.