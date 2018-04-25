С января вступили в силу поправки к закону о защите прав детей

С нового года вступили в силу поправки к закону о защите прав детей. Базовое положение заключается в том, что ребенок имеет право расти в своей биологической семье — поскольку это самый правильный путь, даже несмотря на то, что в семье могут быть проблемы.
В случае опасности ребенку, конечно же, будет предоставляться помощь, однако приоритет все равно отдается тому, чтобы ребенок оставался в семье.
В случае, когда устанавливается угроза для ребенка, есть несколько вариантов помощи. В одних случаях с семьей может работать мобильная бригада, в составе которой есть социальный работник и психолог. В других присмотр за ребенком может осуществляться кем-то из ближайших родственников, либо ребенка с одним из родителей могут поселить в кризисном центре. В самых же сложных ситуациях дело о защите ребенка передается в суд.
Кроме того, по словам специалистов в области защиты прав детей, теперь будут назначаться штрафы о ложных сообщениях.
Дело в том, что нередки случаи, когда из мести либо с целью добиться опеки над ребенком в социальные службы звонят соседи или один из родителей.
И если раньше штрафы за ложные звонки полагались только в случаях, когда звонок поступал по номеру 112, то теперь ситуация изменилась, и сообщения в Службу по защите прав детей приравниваются к звонкам в полицию.
За первое ложное сообщение предусмотрено предупреждение, за повторное — штраф в размере от 30 до 140 евро.
Кроме того, с нынешнего года решено не устанавливать уровни угроз, а рассматривать каждую ситуацию индивидуально.
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