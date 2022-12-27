С января журналисты смогут получать подробные данные о недвижимости лиц

Поправки предусматривают, что журналистам будет предоставлена ​​возможность получать текущие и архивные данные обо всем недвижимом имуществе лица и данные лиц, связанных с ним. Данные положения вступят в силу с 1 января 2023 года.

В министерстве надеются, что когда эти данные будут открыты, журналисты смогут должным образом информировать общественность и получат возможность внести свой вклад в снижение уровня коррупции.



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