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С января журналисты смогут получать подробные данные о недвижимости лиц

Nuotrauka BNS/ Valdas Kopūstas

С января журналистам будет предоставлено право получать подробные данные о недвижимости физических лиц, сообщило Министерство юстиции.

Сейм принял такие поправки к Закону о Реестре недвижимого имущества, которые расширили список субъектов, имеющих возможность получать подробные данные из Реестра недвижимого имущества.

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Поправки предусматривают, что журналистам будет предоставлена ​​возможность получать текущие и архивные данные обо всем недвижимом имуществе лица и данные лиц, связанных с ним. Данные положения вступят в силу с 1 января 2023 года.

В министерстве надеются, что когда эти данные будут открыты, журналисты смогут должным образом информировать общественность и получат возможность внести свой вклад в снижение уровня коррупции.

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