С заботой о подрастающем поколении

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Для быстро растущего Вильнюса характерно большое количество учащихся (64 тысячи). Проведенный самоуправлением анализ показал, что к 2025 году число учеников увеличится примерно на 14 тысяч, т.е. достигнет как минимум 78 тысяч.

«Количество жителей в Вильнюсе растет, а число детей растет еще быстрее – трехлетних почти вдвое больше, чем семнадцатилетних, поэтому перед нами стоит задача – создать детям условия для того, чтобы они могли ходить в школу рядом со своим домом. В городе до 2025 года будет открыто 8 новых школ: 2 детских сада-школы, 1 начальная школа, 3 прогимназии и 2 гимназии», – сказал заместитель мэра и руководитель рабочей группы по перестройке сети школ Томас Гульбинас.

Новые учебные заведения будут построены в тех районах, которые стремительно расширяются. Два детских сада-школы – в микрорайонах Перкункемис и Таранде, одна начальная школа – в Пилайте. Цель состоит в том, чтобы создать 3 прогимназии – в Антакальнисе, Байорай и Павильнисе (в квартале Сигнаторов). Уже подписан договор со строителями гимназии на улице Толминкеме (Пилайте), а в ближайшее время планируется открыть еще одну гимназию в сянюнии Вяркяй.

Около 1000 учеников будут учиться в новой гимназии в Пилайте, в пристройке Иерусалимской прогимназии – 300, в прогимназии Миколаса Ромериса – 600, в детском саду-школе в Перкункемисе — 500 детей (300 учащихся начальной школы и 200 в детском саду). Все эти проекты уже запущены, но стадии реализации разные.

В будущей школе-детском саду в Таранде смогут учиться 500 детей (300 учащихся начальной школы и 200 детей в детском саду). В прогимназии в Байорай – 700, в гимназии в Вяркяй – 800, в начальной школе в Пилайте – 400, в прогимназии в Павильнисе – 800 детей Вильнюса. Согласно существующим планам, прогимназия в Байорай и начальная школа в Пилайте смогут открыть свои двери в 2024 году, другие учебные заведения – в 2025 году.

Над реорганизацией школьной сети работали специалисты в области образования самоуправления, члены совета, архитекторы, юристы и директора школ Вильнюса.

Влияние пандемии на детей

Пандемия и связанные с нею ограничения вносят изменения в систему ценностей. Согласно исследованию, проведенному Бюро общественного здравоохранения столичного самоуправления Vilnius sveikiau, за последние несколько лет количество детей школьного возраста в Вильнюсе, которые чувствуют себя счастливыми, сократилось на пятую часть, сообщает lrt.lt.

Согласно результатам опроса, в Вильнюсе число детей школьного возраста по сравнению с опросом 2016 года сократилось с 85,3% до 66,4%.

Эксперты бюро здравоохранения говорят, что на детей повлиял карантин, поэтому важно обеспечить их возвращение к нормальной жизни после пандемии, улучшить навыки социализации и укрепить отношения со сверстниками.

«Результаты исследования показали, как на детей повлияла жизнь в карантине. Увеличилось количество детей, которые чувствуют себя несчастными, а счастье является одним из важнейших показателей эмоционального благополучия подростков», — сказала руководитель Vilnius sveikiau Гуода Ропайте-Бейге.

Представляя данные исследования, специалист Аурелия Шяуткулене отметила, что количество счастливых детей уменьшается в старших классах. «Если смотреть по возрасту, то пятиклассники чувствуют себя более счастливыми, чем девятиклассники. Чем старше ребенок, тем ниже показатели», — сказала А. Шяуткулене.

В ходе опроса, проведенного осенью 2020 года, выяснилось, что счастливыми себя считают 77,5% пятиклассников, 61,4% семиклассников, 60,9% — девятиклассников. Представитель Vilnius sveikiau заявила, что ухудшение показателей вызвано неопределенностью в начале пандемии, поскольку не были удовлетворены базовые потребности детей, такие, как безопасность и чувство значимости. Она также отметила, что количество детей, активно проводящих свободное время, увеличилось, но недостаточно — физически активен только каждый третий ученик Вильнюса.

Исследование показало, что от 6,6% до 10,4% увеличилось число учеников, активно проводящих свободное время, но, по словам А. Шяуткулене, этот показатель все еще достаточно низкий.

«Различные исследования показывают, что жители Евросоюза становятся все более пассивными, и Литва не исключение. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 80% всех детей и подростков не получают рекомендуемую физическую нагрузку», — сказала А. Шяуткулене.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ