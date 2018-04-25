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С заботой о потребителях

Фото vvtat.lt

Контролирующие органы на минувшей неделе предупредили потребителей о возможных нарушениях в работе компаний.

Банк Литвы выразил сомнения, должным ли образом банк Luminor контролирует ситуацию.

После того, как из-за неисправностей в Центре реестров начались перебои в работе одного из крупнейших в Литве банков Luminor, Банк Литвы (БЛ) выразил сомнения, должным ли образом Luminor контролирует ситуацию.

Банк Литвы на минувшей неделе потребовал от Luminor объяснить, как он обеспечивает работу и защищает клиентов от вероятных перебоев.

«Банк Литвы считает недопустимым то, что в деятельности Luminor часто происходят различные перебои, во время которых банк не всегда может должным образом обеспечить предоставление финансовых услуг своим клиентам», — указал БЛ.

Как отмечает Банк Литвы, Luminor иногда даже не информирует клиентов о перебоях, не принимает необходимые меры для их защиты.

На минувшей неделе БЛ получил много жалоб от клиентов Luminor.

Банк Luminor на минувшей неделе, в среду сообщил, что его клиенты, использующие мобильную электронную подпись, из-за перебоев в работе Центра реестров не могут подключиться к интернету или мобильному банку. Как сообщил Luminor, он использует мобильную электронную подпись, напрямую связанную с Центром реестров, а не с операторами мобильной связи. Центр реестров на минувшей неделе восстановил услугу мобильной электронной подписи для банка.

Опасайтесь «выгодных предложений»

Государственная служба по защите прав потребителей предупредила жителей Литвы о нескольких ненадежных интернет-магазинах.

Как сообщается, ведомство получило несколько жалоб от потребителей на интернет-площадки Aluxo-mower.com, Procutter-garden.com, Stabilux-shoulder.com, через которые они делали заказы, однако не увидели ни самих товаров, ни возврата денег.

В ведомстве отметили, что у упомянутых сайтов схожий стиль и структура, есть отсчет времени, оставшегося до окончания «выгодного предложения», а тексты написаны со множеством грамматических ошибок. Домены зарегистрированы в Канаде, а, судя по информации на сайтах, сами компании – в Китае.

В службе призвали пользователей ничего не покупать в этих интернет-магазинах, поскольку права покупателя очень сложно защитить, если продавец зарегистрирован за пределами Литвы и даже Евросоюза. Пострадавшим клиентам ведомство посоветовало обратиться в банк и отменить платежные операции.

Также ведомство напомнило о правилах покупок в Сети. Пользователям следует внимательно изучить информацию о продавце, которая имеется на сайте или в его аккаунтах в соцсетях. Если же данные недоступны, то не стоит оформлять покупку. Кроме того, рекомендуется изучить отзывы об интернет-магазине, но не на его сайте, а на сторонних ресурсах, где они будут более достоверными. Кроме того, можно сравнить цены и характеристики товаров на конкретном сайте и в других магазинах.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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