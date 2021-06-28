С завершением карантина будут обсуждаться сроки его возможного введения– И. Шимоните

И. Шимоните подчеркнула, что, несмотря на всеобщее желание того, чтобы такое решение не пришлось принимать вновь, нельзя исключать, поэтому об этом следует позаботиться.

«Мы отмечаем достаточно быстрый рост случаев даже в тех странах, где масштабы вакцинации значительно выше, чем в Литве, и если это вновь начнет создавать нагрузку на систему здравоохранения, то никакое правительство не может это игнорировать», – сказала она.

По ее словам, ситуация, по сравнению с началом года, изменилась: с одной стороны, ее поправляет вакцинация, с другой остается угроза новых штаммов. Среди важных факторов остается наполненность больничных мест и возможности принимать пациентов.

«Чтобы не было так, как было прошлой осенью, когда карантинные решения были приняты слишком поздно» – пояснила она.

Планируется, что правительство вернется к этому вопросу через две недели.

Карантин в Литве был введен 7 ноября, он будет действовать до полуночи 30 июня. С июля в стране останется в силе экстремальная ситуация.