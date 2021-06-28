С завершением карантина будут обсуждаться сроки его возможного введения– И. Шимоните

В связи с тем, что в понедельник правительство Литвы решило завершить введенный в ноябре прошлого года и продлевавшийся карантин в связи с COVID-19, будет решаться вопрос о сроках его нового объявления, сказала премьер Ингрида Шимоните.
«Нам нужно согласовать и объявить определённый шепот, как говорят банкиры, а также сообщить широкой общественности, совпадение каких обстоятельств может быть основаниям для возвращения правительства к постановлению, которое вновь установит карантинный режим», – заявила премьер на заседании.
И. Шимоните подчеркнула, что, несмотря на всеобщее желание того, чтобы такое решение не пришлось принимать вновь, нельзя исключать, поэтому об этом следует позаботиться.
«Мы отмечаем достаточно быстрый рост случаев даже в тех странах, где масштабы вакцинации значительно выше, чем в Литве, и если это вновь начнет создавать нагрузку на систему здравоохранения, то никакое правительство не может это игнорировать», – сказала она.
По ее словам, ситуация, по сравнению с началом года, изменилась: с одной стороны, ее поправляет вакцинация, с другой остается угроза новых штаммов. Среди важных факторов остается наполненность больничных мест и возможности принимать пациентов.
«Чтобы не было так, как было прошлой осенью, когда карантинные решения были приняты слишком поздно» – пояснила она.
Планируется, что правительство вернется к этому вопросу через две недели.
Карантин в Литве был введен 7 ноября, он будет действовать до полуночи 30 июня. С июля в стране останется в силе экстремальная ситуация.