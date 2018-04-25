Саакашвили заявил, что в ближайшие месяцы вернется в Грузию

Фото facebook

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшие месяцы вернется на родину, чтобы «приостановить разрушение и уничтожение страны», сообщает ТАСС.

«В ближайшие месяцы я собираюсь приехать в Грузию. Тут нет ничего секретного. Конечно, я на Украине хорошо себя чувствую, однако, когда теряешь родину, не до этого. Я сейчас нахожусь в Одессе, и каждый второй человек, который встречает меня на улице, просит меня стать мэром. Я тут являюсь лидером опросов. Люди просят, предлагают, но это одна тема», — сказал Саакашвили в интервью грузинскому телеканалу «Мтавари архи». «Мы в Грузии должны восстановить грузинскую государственность, приостановить разрушение и уничтожение Грузии. Конечно же, я в этом приму участие и через несколько месяцев приеду в Грузию».

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него были возбуждены четыре уголовных дела. Тбилисский городской суд в январе 2018 года заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Саакашвили был признан виновным по статье «злоупотреблении служебными полномочиями». Уже 28 июня 2019 года Тбилгорсуд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.