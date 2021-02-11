Саграда Фамилия может стать центром массовой вакцинации

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Власти Каталонии могут задействовать храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в региональной столице или стадион футбольного клуба «Барселона» «Камп Ноу» для проведения массовой вакцинации от нового коронавируса. Об этом заявил во вторник секретарь по вопросам общественного здравоохранения при правительстве региона Жозеп Мария Аргимон.

«Мы уже вступили в контакт с «Барселоной», — отметил он в интервью радиостанции Catalunya Radio. — Нас интересуют знакомые места». «Мне бы хотелось иметь возможность делать прививки в Саграда Фамилия», — добавил Аргимон, уточнив, что «пока речь идет лишь о желании». Его слова приводит ТАСС.