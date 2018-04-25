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Сайт безвизовой зоны Гродненской области будет работать в новом формате

Фото pixabay.com

Сайт grodnovisafree.by в ноябре 2019 года начнет работать в новом формате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Портал существует уже около трех лет. Он был создан для удобства туристов, посещающих без визы Гродно и Гродненский район. Здесь на нескольких языках представлена вся необходимая информация: контакты турфирм, сведения о необходимых документах, правила пересечения границы, анонсы мероприятий, описания популярных маршрутов и многое другое.

«Уже с 10 ноября 2019 вступает в силу указ Президента № 300 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». В соответствии с ним вся территория Гродненской области станет доступна для группового посещения при следовании по туристическому маршруту на срок до 15 суток. Приехать в наш регион без визы смогут представители более чем 70 стран. Для них нужен надежный информационный ресурс, который поможет спланировать отдых и узнать больше о Беларуси», — рассказали в управлении.

Сейчас специалисты ГрГУ им. Янки Купалы и управления спорта и туризма обновляют техническую и информационную составляющие сайта. С 10 ноября интернет-ресурс будет информировать о туристическом потенциале всей Гродненской области. На сайте планируют разместить календари самых значимых событий каждого района с подробным описанием того, что можно увидеть, в чем можно поучаствовать. Информация в уже существующих разделах, в том числе о документах, доступной для туристов территории, будет обновлена.

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«С расширением безвизовой зоны, уверены, возрастет и количество гостей региона. Гродненщина интересна иностранцам. Свидетельствует об этом и растущий поток безвизовых туристов», — отметили в управлении спорта и туризма облисполкома. Сейчас такой категории приезжих доступны для посещения Гродно и Гродненский район. С начала года в регионе побывали уже свыше 95 тыс. безвизовых туристов. Для сравнения за весь 2018 год Гродно и окрестности посетили около 92 тыс. таких гостей.

belta.by
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