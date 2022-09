Šalia Vilniaus geležinkelio stoties brėžiamas dar vienas didelis NT projektas

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

„Lietuvos geležinkeliams“ (LTG) atsisakant nebenaudojamos 42 hektarų ploto žemės su pastatais Naujininkuose, Vilniaus valdžia planuoja per dešimtmetį šią teritoriją paversti gyvenamųjų namų ir biurų kvartalais su socialiniais ir kultūros objektais, be to, čia galėtų atsirasti ir naujas savivaldybės pastatas bei „ministerijų miestelis“.

„Mūsų tikslas, kad teritorija tarp Naujininkų ir Naujamiesčio taptų dar geresne „Paupio“ kvartalo versija (iki šiol geriausiu laikomu pramoninės teritorijos konversijos pavyzdžiu – BNS) su gyvenamųjų namų rajonais, biurais, viešųjų bei paslaugų, socialinės ir kultūrinės paskirties objektais bei oficialiais pastatais“, – kvartalo įveiklinimo vizijos pristatyme trečiadienį žurnalistams sakė sostinės meras Remigijus Šimašius .