Саммит «Большой двадцатки»: бойкота Лаврова не будет

На острове Бали открывается саммит «Большой двадцатки» – 20 государств с самыми мощными экономиками мира. Основными вопросами на повестке дня станут российское вторжение в Украину и влияние войны в Европе на продовольственную и энергетическую безопасность.

Россию на встрече будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Это его первая очная встреча с коллегами из государств, которые выступили против вторжения в Украину. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже заявили, что их двусторонних встреч с российским чиновником не будет.