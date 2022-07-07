Саммит «Большой двадцатки»: бойкота Лаврова не будет

На острове Бали открывается саммит «Большой двадцатки» – 20 государств с самыми мощными экономиками мира. Основными вопросами на повестке дня станут российское вторжение в Украину и влияние войны в Европе на продовольственную и энергетическую безопасность.
Россию на встрече будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Это его первая очная встреча с коллегами из государств, которые выступили против вторжения в Украину. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже заявили, что их двусторонних встреч с российским чиновником не будет.
Можно предположить, что такую же позицию займут и другие западные страны: ранее пресс-служба МИД Германии сообщила, что G7 приняла решение действовать сообща. Скорее всего, это означает, что Семерка не станет бойкотировать Лаврова на пленарных заседаниях, но не будет ни личных встреч, ни фотографий. Такую позицию анонсировал Блинкен.
В этих условиях на встрече развернется борьба за неприсоединившиеся государства. В первую очередь речь идет об Индии и Китае, но в группу входят также ЮАР, Саудовская Аравия и Индонезия.NEWSru.co.il