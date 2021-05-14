Саммит «Бухарестской девятки»

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа принял участие в проходившей в режиме видеоконференции встречи глав государств «Бухарестской девятки», президента США Джо Байдена и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Обращаясь к участникам встречи, Гитанас Науседа подчеркнул, что вызовы и угрозы безопасности со стороны России побуждают членов и партнеров НАТО уделять еще больше внимания обеспечению надежных мер сдерживания и обороны.

В своем выступлении на саммите «Бухарестской девятки» президент подчеркнул, что Россия, наращивая в беспрецедентных масштабах вооруженные силы у границ с Украиной, лишь подтвердила, что не намерена отказываться от агрессивного поведения и с целью запугивания соседних стран создает угрозу их суверенитету и территориальной целостности.

«Россия остается основной долгосрочной угрозой для НАТО», — отметил Г. Науседа и подчеркнул, что альянс сможет противостоять вызовам, только действуя сообща, солидарно и решительно.

Глава Литвы отметил неизменную важность трансатлантических связей. Европа не может оставаться единой и быть в безопасности без участия США – присутствие американских солдат в регионе Балтийского и Черного морей является самым сильным сдерживающим фактором.

По словам Г. Науседы, противовес нарастающим военным угрозам со стороны России могут создать только достаточные силы сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге альянса. Это означает, что страны НАТО должны продолжать последовательно инвестировать в оборону.

Глава государства заверил, что Литва будет и дальше последовательно заботиться о своей безопасности, увеличивать свои военные расходы с выходом к 2030 году на уровень 2,5% ВВП, а также инвестировать в военное оборудование, инфраструктуру и обеспечение приема союзнических войск.

Президент выразил надежду, что на июньском саммите НАТО в Брюсселе будут приняты принципиальные решения, необходимые альянсу для адаптации к постоянно меняющейся обстановке в сфере комплексной безопасности и обеспечения неделимой коллективной безопасности.

«НАТО-2030» позволит нам построить эффективную архитектуру сдерживания и обороны с выделением на это необходимых ресурсов. Мы должны сохранять бдительность и сосредоточить свое внимание на угрозах, исходящих от России, укреплять незаменимые трансатлантические связи, увеличивать оборонные бюджеты и общее финансирование, а также активизировать политику открытых дверей НАТО», – отметил Г. Науседа.

Президент также попросил участников встречи поддержать заявку Литвы на проведение в 2023 году саммита НАТО в Вильнюсе.

«Литва подала заявку на проведение встречи на высшем уровне НАТО в 2023 году, и сейчас мы будем прилагать все усилия для того, чтобы это стало реальностью», – сказал глава государства.

В «Бухарестскую девятку» входят страны так называемого восточного фланга НАТО: Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Польша, Литва, Румыния, Словакия и Венгрия.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ