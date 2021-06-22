Саммит ЕС 24-25 июня обсудит стратегию в отношении РФ «отталкивать, сдерживать, вовлекать»

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 24-25 июня обсудят предложенную 16 июня Еврокомиссией новую стратегию ЕС по России «Отталкивать, сдерживать, вовлекать». Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

«Мы обсудили также Россию. Некоторые министры выступили по поводу представленного мной документа в рамках подготовки к саммиту, на котором будет стратегическая дискуссия. Я надеюсь, что саммит ЕС утвердит документ», — сказал он.