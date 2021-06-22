Саммит ЕС 24-25 июня обсудит стратегию в отношении РФ «отталкивать, сдерживать, вовлекать»

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 24-25 июня обсудят предложенную 16 июня Еврокомиссией новую стратегию ЕС по России «Отталкивать, сдерживать, вовлекать». Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.
«Мы обсудили также Россию. Некоторые министры выступили по поводу представленного мной документа в рамках подготовки к саммиту, на котором будет стратегическая дискуссия. Я надеюсь, что саммит ЕС утвердит документ», — сказал он.
Боррель подчеркнул, что встреча лидеров 27 стран ЕС будет в существенной степени посвящена отношениям с РФ. «Я не думаю, что саммит ЕС будет глубоко заниматься отношениями с Турцией, поскольку он будет полностью сосредоточен на отношениях с Россией», — отметил он, отвечая на вопрос о том, войдут ли отношения с Анкарой в повестку дня саммита.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провел 16 июня в Брюсселе пресс-конференцию, на которой представил новую стратегию ЕС в отношении России. Согласно этому документу, ЕС намерен противодействовать якобы предпринимаемым Россией попыткам вмешиваться в дела государств ЕС и соседних стран, сдерживать усиление влияния России в Европе и в мире, которое может противоречить интересам и ценностям ЕС, и одновременно вовлекать Россию в диалог по вопросам представляющим взаимный интерес: климату, борьбе с пандемией, урегулированию региональных и международных конфликтов.