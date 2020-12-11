Саммит ЕС предложил подготовить международный договор о борьбе с пандемиями на базе ВОЗ

Саммит ЕС объявил о необходимости сохранения ограничительных санитарных мер в Европе до проявления эффекта массовой вакцинации от коронавируса, а также предлагает задуматься над подготовкой глобального соглашения о борьбе с пандемией на базе Всемирной организации здравоохранения. Такие положения итогового заявления саммита ЕС, посвященного борьбе с пандемией, приводит ТАСС.

Как отмечается в документе, появление вакцин — отличная новость, однако она не означает, что пандемия закончилась. «Эпидемиологическая ситуация в Европе продолжает вызывать озабоченность, несмотря на то, что предпринятые всеми значительные усилия начинают приносить плоды. Мы должны поддерживать наши усилия по сдерживанию распространения вируса, чтобы сдержать новые волны пандемии», — уточняется в сообщении.

Евросоюз также предложил разработать международный договор о борьбе с пандемиями. «С целью улучшения предупреждения и противодействия будущим пандемиям Евросоюз будет способствовать продвижению международного сотрудничества в этой сфере, в том числе путем разработки возможного международного соглашения о пандемиях в рамках ВОЗ, которая является центром международного сотрудничества по вопросам здравоохранения», — говорится в документе.