Саммит ЕС призвал к скорейшему внедрению COVID-сертификатов

«Совет Европы приветствует соглашение по цифровому COVID-сертификату и призывает к его скорейшему внедрению. В качестве следующего шага для облегчения свободного передвижения в ЕС необходимо до середины июня пересмотреть решение Совета о поездках в ЕС», — сказано в заявлении.

Напомним, в марте в ЕС представили проект цифрового сертификата о COVID-вакцинации. Он будет содержать данные о самой вакцинации, тестах на инфекцию, а также о сроках перенесенной болезни.

Также СМИ сообщали, что ЕС включит в COVID-паспорта не все вакцины. «Зеленый цифровой пропуск» получат только те граждане ЕС, которые вакцинировались лицензированным сообществом препаратом.