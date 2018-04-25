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Саммит ЕС призвал «обеспечить безопасность» БелАЭС

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Саммит ЕС призвал «обеспечить ядерную и экологическую безопасность» Белорусской АЭС в Островце. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС в разделе Белоруссии, сообщает ТАСС.

«В отношении АЭС в Островце, Европейский совет подчеркнул важность обеспечения ее ядерной и экологической безопасности», — говорится в документе. Этот призыв не содержит адресата, поскольку в четверг саммит ЕС подтвердил непризнание выборов 9 августа, объявил о введение в действие санкций против 40 белорусских чиновников, в который однако не был включен президент страны Александр Лукашенко. Лидеры ЕС объявили о намерении продолжать разговаривать с ним, чтобы требовать от властей страны начать диалога с оппозицией при посредничестве ОБСЕ.

В свою очередь, страны Прибалтики и Польша прямо выступают против БелАЭС и не скрывают своего намерения приложить максимум усилий для ее закрытия или блокирования поставок энергии с нее на территорию Евросоюза. Такое отношение к БелАЭС вызвано, в частности, обоснованными опасения лидеров этих государств, что изобилие дешевой электроэнергии с БелАЭС фактически блокирует процесс отделения энергосистем стран Балтии от России и Белоруссии и их интеграцию в энергосистему ЕС.

Очередную попытку продвинуться в этом направлении страны Балтии и Еврокомиссия предприняли в пятницу, когда объявили на полях саммит о выделении из бюджета ЕС €720 млн на проект по синхронизации энергосистем Прибалтики с континентальной частью сообщества через Польшу к 2025 году. В 2019 году Еврокомиссия и лидеры Польши и стран Балтии подписали в Брюсселе дорожную карту по рассинхронизации энергосистем Прибалтики с Россией и ее синхронизации с континентальной частью Евросоюза через Польшу к 2025 году. Несмотря на 15 лет членства в ЕС, Латвия, Литва и Эстония остаются членами энергокольца БРЭЛЛ — единой энергосистемы с Белоруссией и Россией — и, как следует из меморандума, останутся его частью еще минимум до 2025 года.

В том же году Еврокомиссия выделила грант в рамках программы «Соединяя Европу» в €323 млн на нужды синхронизации энергосистем Евросоюза и стран Балтии, объявив, что эти средства «покроют 75% стоимости работа по синхронизации на нынешнем этапе». Однако тогда же ЕК заявила, что в этой сумме речь идет только об инфраструктурных затратах. Для создания генерирующих мощностей, чтобы обеспечить адекватную замену объемов закупаемого у России электричества, необходим будет еще как минимум €1 млрд.

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