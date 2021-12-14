Саммит ЕС рассмотрит энергетический кризис ЕС, Украину и Беларусь

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 16 декабря рассмотрят рост цен на энергоресурсы на европейском рынке, ситуацию на Украине и в Беларуси, борьбу с пандемией, а также проблемы сотрудничества ЕС и НАТО. Об этом говорится в опубликованном во вторник письме главы Европейского совета Шарля Мишеля лидерам государств сообщества с приглашением на саммит, сообщает ТАСС.
Мишель также отметил, что 15 декабря в Брюсселе пройдет саммит программы «Восточного партнерства», в которой после выхода Белоруссии осталось пять государств: Украина, Грузия, Молдавия, Армения и Азербайджан. Этот саммит «станет возможностью подтвердить стратегическое значение, которое ЕС придает странам «Восточного партнерства», написал глава Евросовета.
«Мы рассмотрим рост цен на энергоресурсы и его влияние на наших граждан и бизнес», — отметил Мишель.
«Мы также вернемся к обсуждению ситуации в Белоруссии и тому, как лучше противостоять гибридному нападению, запущенному белорусским режимом», — продолжил он. «Мы обсудим концентрацию военных сил России у границы с Украиной. Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и России придется заплатать высокую цену», — в очередной раз утверждал Мишель.