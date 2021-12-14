Саммит ЕС рассмотрит энергетический кризис ЕС, Украину и Беларусь

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 16 декабря рассмотрят рост цен на энергоресурсы на европейском рынке, ситуацию на Украине и в Беларуси, борьбу с пандемией, а также проблемы сотрудничества ЕС и НАТО. Об этом говорится в опубликованном во вторник письме главы Европейского совета Шарля Мишеля лидерам государств сообщества с приглашением на саммит, сообщает ТАСС.

Мишель также отметил, что 15 декабря в Брюсселе пройдет саммит программы «Восточного партнерства», в которой после выхода Белоруссии осталось пять государств: Украина, Грузия, Молдавия, Армения и Азербайджан. Этот саммит «станет возможностью подтвердить стратегическое значение, которое ЕС придает странам «Восточного партнерства», написал глава Евросовета.

«Мы рассмотрим рост цен на энергоресурсы и его влияние на наших граждан и бизнес», — отметил Мишель.