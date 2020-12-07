Саммит ЕС впервые пройдет в очном формате с начала второй волны коронавируса

Встреча глав государств и правительств стран Евросоюза впервые с начала второй волны пандемии коронавируса пройдет в очном режиме. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.
«Саммит пройдет в очном режиме. На повестке дня саммита крайне важные вопросы, которые мы можем решить только глядя друг другу в глаза», — подчеркнул политик на пресс-конференции, посвященной концу первого года его работы на этом посту.
Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС на саммите 10-11 декабря рассмотрят все меры воздействия на Турцию из-за ее действий в Средиземноморье, прекратив «играть в «кошки-мышки».
«Пришло время прекратить играть с Турцией в «кошки-мышки». В октябре ЕС предложил Турции развивать позитивную повестку, но этого не произошло. Поэтому саммит ЕС рассмотрит все средства воздействия на Анкару, которые у нас есть», — сказал он.
На предстоящем саммите будут обсуждаться санкции против Турции, проблемные переговоры по торговому соглашению с Великобританией после завершения процесса ее выхода из ЕС (Brexit), а также блокировка Польшей и Венгрией бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы объемом свыше €1 трлн и Фонда восстановления экономики ЕС после пандемии в €750 млрд, которые утверждаются в едином пакете.freecity.lv