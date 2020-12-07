Саммит ЕС впервые пройдет в очном формате с начала второй волны коронавируса

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Встреча глав государств и правительств стран Евросоюза впервые с начала второй волны пандемии коронавируса пройдет в очном режиме. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.

«Саммит пройдет в очном режиме. На повестке дня саммита крайне важные вопросы, которые мы можем решить только глядя друг другу в глаза», — подчеркнул политик на пресс-конференции, посвященной концу первого года его работы на этом посту.

Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС на саммите 10-11 декабря рассмотрят все меры воздействия на Турцию из-за ее действий в Средиземноморье, прекратив «играть в «кошки-мышки».