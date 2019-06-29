Саммит Евросоюза призвал до конца года согласовать бюджетный план на 2021-2027 годы

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Главы государств и правительств ЕС объявили о намерении до конца этого года согласовать семилетний бюджетный план Евросоюза на 2021-2027 годы, в рамках которого затем будут приниматься годовые бюджеты ЕС.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в принятом лидерами ЕС итоговом заявлении саммита сообщества.

«Саммит ЕС призвал финское председательство Совета ЕС, которое будет проходить с 1 июля по 31 декабря этого года, продолжать работу по согласованию бюджетного плана. Саммит ЕС вернется к обсуждению этой темы в октябре 2019 года с целью достижения соглашения к концу 2019 года», — говорится в документе.

Бюджетное планирование в Евросоюзе осуществляется семилетками, что определяется необходимостью предсказуемого финансирования для многолетних европейских программ и проектов. Бюджет Евросоюза состоит из прямых взносов стран-членов, поэтому согласование и утверждение всеми странами семилетнего бюджетного плана имеет решающее значение и накладывает на все страны ЕС юридически обязывающие финансовые обязательства, что защищает бюджет Евросоюза от рисков внезапного сокращения выплат со стороны того или иного государства, например в результате смены правительства.

Финансирование бюджета на 2021-2027 год должно сократиться по меньшей мере на 13 млрд евро в год из-за выхода Великобритании из ЕС. В то же время Брюссель ищет пути увеличения финансирования ряда европейских программ, то есть в сумме взносы всех государств ЕС должны заметно вырасти, что может вызвать серьезные проблемы, когда дело дойдет до утверждения финальных цифр.

В 2019 году размер бюджета Евросоюза составил 165 млрд евро.