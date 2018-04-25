Саммит G20 пройдет в онлайн-формате

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Встреча лидеров G20, намечена на 20-21 ноября текущего года, пройдет в виртуальном формате. Об этом говорится в совместном заявлении стран Группы двадцати, опубликованном в понедельник, 28 сентября, на сайте G20.

Председательствовать на саммите будет король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

«Предстоящий саммит G20 будет сосредоточен на защите жизни людей и восстановлении экономического роста. Для этого будут рассмотрены вскрывшиеся во время пандемии уязвимые места и заложены основы для светлого будущего», — указано в заявлении.

Как сообщалось, государства, входящие в Большую двадцатку, и приглашенные страны условились выделить более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.