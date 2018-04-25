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Саммит G7 пройдет на курорте, принадлежащем Трампу

Photo by The Epoch Times on Foter.com / CC BY

Саммит G7 в 2020 году пройдет на принадлежащем президенту США Дональду Трампу курорте для игры в гольф Trump National Doral возле Майами. Об этом заявил и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, сообщает NBC news.

Саммит с участием лидеров Британии, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии пройдет 10-12 июня 2020 года.

Во время своего участия в саммите G7 во Франции Трамп рекламировал большую территорию курорта и его близость к аэропорту Майами, хотя и говорил, что не получит прямой выгоды от проведения там саммита.

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