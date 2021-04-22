Саммит НАТО обсудит агрессивные действия России

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В НАТО определились с датой следующего саммита Альянса — он состоится 14 июня в штаб-квартире в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга в четверг, 22 апреля.

«Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что главы государств и правительств НАТО обсудят на саммите, в частности, «агрессивные действия России», угрозу терроризма, кибератаки, климатические изменения и усиление Китая.

«Мы примем решения по нашей предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивными действиями России, угрозой терроризма, кибератаками, новыми и разрушительными технологиями, последствиями изменения климата для безопасности и усилением Китая», — указал Столтенберг.

В последний раз лидеры НАТО собирались на саммит еще в 2019 году.