Самолетный парк GetJet Airlines пополнился Boeing

Гендиректор GetJet Airlines Рута Кульвинскайте говорит, что компания ведет переговоры о приобретении еще четырех самолетов Boeing 737NG, первые два должны быть доставлены этим летом, а два других — к четвертому кварталу.

«Чтобы расширить наш бизнес и обновить наш парк, мы пополнили его самолетами Airbus A320 и в конечном итоге отказались от Boeing 737CL. Самолеты Boeing — неотъемлемая часть стратегии нашего парка, поэтому мы стремились приобрести самолеты нового типа у этого производителя (…) Мы также планируем пополнить парк Airbus», — сказала она для пресс-релиза.

Компания предоставляет услуги чартерных рейсов и по аренде самолетов и экипажей во всем мире, ее парк включает Airbus A320 и Boeing 737 NG, она работает с Wizz Air, Corendon Airlines, Air Malta, LOT, Finnair, Spice Jet и другими авиакомпаниями.

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