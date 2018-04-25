Самолеты НАТО получат приоритет перед гражданскими рейсами в небе Европы

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Европейские авиадиспетчеры будут отдавать приоритет военным и транспортным самолетам НАТО перед гражданскими судами при управлении воздушным трафиком над Европой, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг в пятницу на итоговой пресс-конференции встречи министров обороны блока.

«Для безопасности наших граждан мы должны иметь возможность перебрасывать наши силы быстро, что бы для этого ни потребовалось. Поэтому сегодня мы приняли решение, что военные самолеты НАТО будут получать приоритетное обслуживание и обеспечение. Этот проект получил название «Быстрая воздушная мобильность». Самолеты, выполняющие миссии НАТО, будут иметь специальные позывные альянса, что позволит получать им приоритет в воздушном трафике в Европе. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству НАТО с Евроконтролем, который обеспечивает управление воздушным движением над всеми странами Европы», — сказал Столтенберг.