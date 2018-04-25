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TOP,Новости,Общество

Самоубийств в Литве меньше, но их всё ещё заметно больше, чем в среднем в ЕС

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Число самоубийств в Литве уменьшается, но всё ещё остается в несколько раз выше среднего показателя в Евросоюзе (ЕС).

 По предварительным данным Института гигиены, в прошлом году в стране было зафиксировано 654 самоубийства, а в 2018 году – 683.

«С 2013 года показатель смертности в результате самоубийств с каждым годом снижается, в 2018 году, это последние окончательные данные, на 100 тысяч жителей приходилось 24 самоубийства, в абсолютных цифрах это 683 человека», – сказала BNS глава Отдела наблюдения за случаями смертей и их причинами Института гигиены Сандра Мекшрюнайте.

Данные за 2019 пока носят предварительный характер. По словам С. Мекшрюнайте, окончательные цифры, а также относительный показатель случаев самоубийств на 100 тыс. жителей станет известен в апреле.  

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В ЕС, по данным за 2016 год, в среднем на 100 тыс. жителей приходится 10 самоубийств, эти данные в августе будут обновлены статистикой за 2019 год.

По словам представителя Института гигиены, жители регионов Литвы сводят счеты с жизнью чаще, чем жители крупных городов, число самоубийств среди мужчин в 4-5 раз превышает число самоубийств среди женщин.

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