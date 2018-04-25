Samsung огласила сроки появления 6G

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В компании Samsung прогнозируют появление связи шестого поколения в 2030 году. Соответствующий отчет аналитиков опубликованный на сайте компании.

Отмечается, что завершение разработки стандарта 6G и начало его коммерциализации может произойти в 2028 году, массовый коммерческий запуск — в 2030 году.

В Samsung считают, что основными потребителями 6G будут люди и машины. Специалисты компания прогнозируют, что с внедрением нового стандарта появятся такие сервисы, как иммерсивная дополненная реальность (XR), высококачественные мобильные голограммы и цифровая репликация. Главными категориями требований к реализации услуг 6G называют производительность, архитектуру сетей и надежность.

Samsung оценивает пиковую скорость передачи данных при 6G на уровне 1000 гигабит в секунду с задержкой менее 100 микросекунд. 50-кратная пиковая скорость передачи данных и латентность в условиях связи шестого поколения в 10 раз ниже, чем у 5G. Для достаточной надежности связи следующего поколения необходимо обеспечение безопасности конфиденциальности данных пользователя и технологий искусственного интеллекта.

В январе японские власти спрогнозировали сроки запуска связи шестого поколения в своей стране. По их планам, 6G должна быть развернута на территории азиатского государства к 2030 году. Распространение 6G поможет построить «новое общество», в котором будет приоритетной моментальная передача информации.

Международный союз электросвязи (МСЭ) будет определять технические стандарты связи шестого поколения уже в 2021 году.

Напомним, Samsung начала разрабатывать сеть 6G еще в июне 2019 года. Тогда сообщалось, что специалисты проводят первичные исследования в данной области. А в ноябре 2019 три крупнейших китайских оператора сообщили о развертывании услуг 6G по всей стране. Предусматривалось, что скорость передачи данных будет как минимум в 20 раз выше, чем 4G.