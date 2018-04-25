Самую большую в мире выставку смартфонов отменили из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса повлияла на проведение крупнейшей выставки смартфонов и связанных с ними технологий Mobile World Congress.

Организаторы крупнейшей выставки мобильных технологий Mobile World Congress (MWC 2020) в Барселоне отменили ее из-за коронавируса. Об этом заявил генеральный директор GSMA Джон Гофман, передает The Verge.

«Учитывая безопасную и здоровую среду в Барселоне и принимающей стране выставку сегодня, GSMA отменила MWC Barcelona 2020, поскольку глобальная озабоченность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с поездками и другими обстоятельствами делает невозможным проведение мероприятия. Представители принимающего города уважают и понимают это решение», — отмечается в заявлении.

Выставка MWC должна была проходить с 24 по 27 февраля при участии около 100 тыс. человек в Барселоне. Обычно на мероприятии представлены более 1200 компаний.

На выставку должны были приехать и представители китайских компаний.