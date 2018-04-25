Самые курьёзные ситуации автомобилистов

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Кто много времени проводит за рулём, тот знает, что на дорогах иногда случаются презабавнейшие вещи…

«Прокладка» между рулём и сиденьем

Напомним вам старый анекдот: «Женщины за рулём совсем обнаглели, — жалуется водитель приятелю. — Представляешь, еду, а одна в соседней машине на ходу губы красит! Я от такой наглости чуть бритву в кофе не уронил!». Но когда анекдоты становятся реальностью, они уже не вызывают смеха. Можете судить сами.

Март прошлого года, одна из самых оживлённых магистралей Северного Уэльса (Британия). Сотрудники дорожной полиции из припаркованной в «кармане» автомашины следят за порядком на дороге. Вдруг один из полицейских толкнул своего напарника в бок. Его намётанный глаз из общего потока бешено мчащихся автомобилей выхватил нечто удивительное: дамочка за рулём, на скорости 120 километров в час, в одной руке держала косметичку, а другой — тщательно красила ресницы, слегка приоткрыв рот и пристально разглядывая себя в зеркало заднего вида. Автомобиль, как говорится, находился в это время «в свободном полёте» никем не управляемый. Полицейские не поверили своим глазам, но видеозапись подтвердила — мадам действительно наводила марафет, не задумываясь о возможных последствиях.

Британские законы гуманны: девица отделалась штрафом в двести фунтов и небольшой лекцией о недопустимости подобного поведения. Хотя вряд ли лекция подействовала.

Бедные дамы. Конечно, с точки зрения женщины, беспечную англичанку можно понять: ну проспала на работу, не успела накраситься, бывает. А вот что двигало двадцатилетним эстонским водителем, задержанным полицией в городе Тарту в августе этого года, до сих пор остаётся неясным.

Для начала полицейские обратили внимание на автомобиль, движущийся по дороге этакой вихляющей «походкой». Все, казалось, ясно — водитель явно перебрал и напрашивается на неприятности. Однако предложение подышать в трубочку выявило ещё более интересную вещь: водитель не смог найти трубочку — он оказался совершенно слепым! А его глазами на дороге был шестнадцатилетний подросток, сидевший рядом и подсказывавший, куда надо ехать.

Трамвай и «порше»

Несомненно, самым частым нарушением ПДД в мире является нарушение скоростного режима, причём в роли лихачей иногда выступают не только автомобилисты. Например, в Австралии полицейские оштрафовали на 160 долларов… водителя трамвая, разогнавшего своего электрического «друга» до 57 километров в час вместо положенных 40. Вдобавок к штрафу ему грозят увольнение и лишение прав.

Если уж вагоновожатые начали практиковать быструю езду, то что говорить о простых смертных? Очередной король автодорог, снова британец, был задержан полицией на оксфордширской трассе за то, что разогнал свой «порше каррера» до… 276 километров в час — именно эту цифру показал бесстрастный радар. Надо заметить, что арестованный выглядел вовсе не по-королевски, со всеми обвинениями соглашался и старался как можно быстрее замять дело. Причина столь скромного поведения оказалась в том, что Тим Брэдли — водитель «порше» — взял машину в своей фирме без спроса и больше всего переживал, что его уволят с работы. Уволили его или нет — неизвестно, а вот штраф в размере пятисот фунтов гонщику пришлось выложить.

Тим Брэдли умудрился побить зафиксированный полицией рекорд превышения скорости (250 километров в час), поставленный четыре года назад одним шотландским продавцом автомобилей. Но до одного из техасских ковбоев британцам по-прежнему далеко. Американец разогнал свою «лошадку» до 389 километров в час, его тормозной путь после встречи с полицией составил несколько километров, а судебное дело слушалось не один месяц. Но пути американских законов неисповедимы — ковбой так и не заплатил за свой рекорд ни цента. Зато квитанция с зафиксированной дорожной полицией скоростью и штрафом, упакованная в красивую рамочку, висит в его доме на самом видном месте и, несомненно, является теперь семейной реликвией.

Знаете ли вы что…

В мире всего две подземно-туннельные троллейбусные линии, обе в Японии, обслуживают горный туристический маршрут между городами Татям и Омати. При этом обычных наземных троллейбусов в Японии нет.

Чем больше скорость — тем короче…

Нельзя утверждать, что дорожная полиция только наказывает любителей скорости — во многих странах активно проводится профилактика подобных нарушений, причём часто довольно оригинальными способами. Например, в Израиле вдоль автострад можно теперь встретить щиты, надписи на которых совершенно недвусмысленно связывают между собой нарушения правил дорожного движения и размеры мужского достоинства водителя, причём никак не в пользу последнего. Звучит довольно обидно, но даже не в этом суть, ведь нарушения ПДД рассматриваются в суде, а судья в любом случае не удержится и публично съехидничает по этому поводу. Мало кому хочется краснеть при всем честном народе даже из-за такой невинной шутки. А потому аварийность на дорогах, украшенных весёлыми щитами, снизилась в семь раз!

Греки решили не проявлять юмор в таких серьёзных вещах, как дорожное движение, и пошли жёстким, но проверенным и безотказным путём — зверски увеличили штрафы. Те, кто собрался в Грецию на автомобиле — лучше пристегнитесь, ведь штраф за не пристёгнутый ремень или езду на мотоцикле без шлема составляет там теперь 300 евро. Проезд на красный свет стоит 700 евро, столько же придётся заплатить за езду задним ходом по автобану, если вы вдруг пропустили нужный поворот. Обгоны справа и другие, на первый взгляд, невинные манёвры также будут обходиться в несколько сотен евро.

Ну а что касается пьянства за рулём, то в Греции лучше не пить вообще. Минимальный штраф за ничтожное превышение доли алкоголя в крови составляет 1200 евро, а если вы приняли совсем чуть-чуть больше и попадетесь, можете смело продавать машину — полгода тюрьмы плюс лишение прав на пять лет вам гарантированы.

Подобные меры вполне обоснованы: Греция занимает одно из последних мест среди стран ЕС по безопасности движения. Ежегодно на дорогах этой одиннадцатимиллионной страны гибнут около полутора тысяч человек, ранения получают более 20000.

Чтобы новые законы не выглядели слишком уж драконовскими, для водителей сделаны кое-какие поблажки: максимальная скорость движения на магистралях увеличена с 120 до 130 километров в час, и все мелкие и средней тяжести нарушения будут разбираться без судебной волокиты, то есть хоть и дорого, но достаточно быстро.

Европа рулит!

В противоположность Греции Голландия — весёлая страна — решает проблемы дорожных правонарушений нетрадиционным способом. Власти города Драхтен не стали увеличивать штрафы, вывешивать скабрезные щиты или придумывать новые законы. Они сделали наоборот: ликвидировали как класс все светофоры и поснимали с улиц все без исключения дорожные знаки. Как это ни странно, столь рискованный эксперимент себя оправдал. Предоставленные самим себе водители стали более чутко относиться друг к другу и к пешеходам и очень аккуратно ездить по городу.

А в Дании решение проблем, связанных с превышением скорости, добровольно взяли на себя блондинки. Девушки, называющие себя Speed bandits, без проблем раздеваются до пояса, берут в руки знаки, сообщающие об ограничении скорости, и выходят на улицы городов. Привлечение внимания водителей — гарантировано. Дорожная полиция — в восторге, согласно статистике, появление красавиц на дороге снижает аварийность участка на 30 процентов. Водители-мужчины обеими руками за такую инициативу и действительно сбрасывают скорость. Другое дело, что некоторые просто останавливаются, бросают свои машины прямо на дороге и бегут знакомиться, но это уже, так сказать, издержки производства.

Подготовлено по материалам СМИ

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