Самые популярные имена десятилетия – Матас и Эмилия

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Самые популярные имена новорожденных за последние десять лет – Матас и Эмилия, сообщил Центр регистров.

Данные показали, что с 2010 года в Литве именем Матас были названы более 4,6 тыс. мальчиков, а Эмилией были названы более 4,1 тыс. девочек.

По утверждению Центра регистров, эти два имени не только значительно опередили по популярности оставшиеся на втором месте имена Лукас и Габия, но и за последние годы лишь несколько раз уступали первенство другим именам.

Имя Лукас было самым популярным в 2015 году и в этом году, а Эмилия первое место в списке самых популярных имен уступила лишь в течение двух последних лет: в 2018 году в лидеры вырвалась Лея, а в этом году самым популярным женским именем стала София.

В десятку самых популярных имен для мальчиков также вошли Ноюс, Доминикас, Йокубас, Каюс, Йонас, Эмилис, Бенас и Довидас.

Среди имен для девочек в этом году самыми популярными стали Аустея, Камиле, Угне, Вильте, Лея, Габриэле, Лиепа, Урте.

В течение последних десяти лет в Литве ежегодно рождается в среднем по 30 тыс. детей. Больше всего детей с 2010 по 2019 год родилось 12 июля, в этот день зарегистрировано почти 1,1 тыс. новорожденных.