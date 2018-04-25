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Клайпедский Вестник,Общество

Самые востребованные – моряки и портовики

Фото с сайта ЛВМУ

Неделю назад 88 выпускников Литовского высшего мореходного училища стали дипломированными морскими и портовыми специалистами.

А всего за 71 год существования это единственное в Литве высшее морское учебное заведение подготовило для флота и берега свыше 13,5 тысячи человек.

Среди них много прославленных морских капитанов, успешных  руководителей крупных судоходных и портовых компаний.

Три диплома и высокие зарплаты

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«Наши выпускники работают на судах под литовским флагом. Многие из них проходили плавательную практику и хорошо зарекомендовали себя в литовских судоходных компаниях DFDS Seawas и «Лимарко», являющихся многолетними партнерами вуза.

Они востребованы и на иностранном флоте, поскольку наши дипломы имеют признание во всем мире и в первую очередь в государствах Евросоюза.

Так же высоко ценятся и подготовленные нами портовые специалисты – финансисты, судовые агенты, логисты, стивидоры, экспедиторы», — рассказал директор Литовского высшего мореходного училища Вацлав Станкевич, сам когда-то окончивший это морское учебное заведение и за 18 лет прошедший все ступени морской карьеры вплоть до капитана.  

 По утверждению директора, почти 100 % выпускников ЛВМУ работают по своей специальности и уже через полгода работы имеют одни из самых высоких в стране зарплат. Причем они не оседают в других странах, как многие из литовской молодежи, а каждый раз после рейса возвращаются в Литву, где у них свой домашний очаг и семья.

«Наше учебное заведение и правда довольно специфическое – парадокс в том, что ни один вуз страны не выдает по окончании три диплома, каковые получают выпускники  морских специальностей. Это диплом о высшем морском образовании, рабочий диплом и диплом об окончании командирских курсов с присвоением воинского звания лейтенанта Военно-морских сил Литвы», – с улыбкой отмечает заведующий кафедрой навигации Витаутас Дубра.

Правда, 4-летняя учеба на курсах младших командиров ВМС, действующих с 1994 года, – дело добровольное, но ежегодно их заканчивают 80 будущих моряков, а в последние годы здесь с большим желанием учатся и девушки с кафедры портового менеджмента.

В море – на всех парусах

Специфика морского вуза еще и в том, что за время учебы будущие моряки должны не меньше 8 месяцев (в общей сумме) провести далеко от своей альма-матер – на плавпрактике в море, иначе им не видать рабочего диплома. В 90-е годы это требование было большой проблемой как для администрации, так и для студентов.

«Этой проблемы уже давно нет. Сейчас предложений прислать кадетов на плавпрактику даже больше, чем самих практикантов. У нас есть договоры с крюинговыми агентствами, с иностранными судоходными компаниями, предлагающими нашим студентам стипендии порядка 500-700 евро в месяц. Наши социальные партнеры, компании DFDS Seawas и «Лимарко», тоже с удовольствием берут ребят на плавпрактику и потом зачастую приглашают их работать на свои суда», – говорит В. Станкевич.

Если раньше студенты уходили на плавпрактику после двух лет теоретического курса, то с прошлого года так называемое «оморячивание» начинается уже с первых дней учебы. И это, по словам В. Дубры, очень правильно. Даже короткий выход в море на паруснике «Brabander» позволяет понять, пока не поздно, правильно ли выбрана профессия моряка. «Поразительно, как за несколько дней плавания меняются ребята. Они возвращаются повзрослевшими, возмужавшими, собранными», – заметил В. Дубра.

Организовать плавпрактику первокурсников стало возможным благодаря договору между администрациями ЛВМУ и Клайпедского университета, которому принадлежит учебный парусник  «Brabander». Как сказал В.Станкевич, на следующую осень парусник уже «забронирован», университет обещает, если потребуется, выделить вузу еще одно парусное судно.

А ну-ка, девушки!

На дневном и заочном отделениях ЛВМУ обучаются порядка 800 студентов. 70% из них – будущие моряки.

Прошли те времена, когда морской вуз считался исключительно мужским учебным заведением. На кафедре портового менеджмента и экономики, учрежденной в 2002 году, учатся в основном девушки – будущие финансисты и портовые управленцы. С 2012 года здесь готовят также и логистов, которые могут работать не только в порту и в судоходстве, но и в автотранспортных, авиа- и железнодорожных компаниях.

«В прошлом году кафедра выпустила 105 специалистов. На днях дипломы бакалавров получили 28 будущих финансистов порта и судоходства. Наши выпускники, среди которых действительно преобладают девушки, работают на 58 предприятиях, в том числе в Дирекции Клайпедского порта, в стивидорных компаниях, членами ассоциации которых мы являемся, на таможне и даже в ВМС Литвы. Почти треть работников компании «Ариюс» — наши выпускники. Зачастую студентов приглашают на работу уже после первой практики на тех предприятиях, где они ее проходили. При такой востребованности безработица нашим выпускникам не грозит», – говорит заведующая кафедрой экономики и портового менеджмента Вильма Лоцайтене.

К слову, девушкам уже давно не сидится на берегу, многие из них бесстрашно осваивают и морские специальности. Уже не хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать выпускниц кафедры навигации. Две из них имеют высшую морскую квалификацию морского капитана. А в прошлом году одна девушка рискнула овладеть ну совсем мужской специальностью – судового механика!

«Обучение в ЛВМУ ведется по шести учебным программам, получившим аккредитацию как в Литве, так и в Европейском агентстве морской безопасности (EMSA) и в Регистре Ллойда. Три из них предназначены для будущих моряков – судоводителей, судовых механиков и электромехаников, еще три – для подготовки менеджеров, финансистов и логистов международного морского бизнеса. Со следующего учебного года будет действовать еще одна программа по судовым и логистическим информационным системам, – рассказала заместитель директора ЛВМУ по академической деятельности Рима Мицкене. – Учебный процесс строго контролируется литовскими и международными инстанциями, достаточно сказать, что в год проводится по 4-6 проверок».

Чем богаты, тем и рады

В морском вузе сложился сильный педагогический коллектив из 67 преподавателей и 29 инструкторов (из них 2 профессора, 14 докторов наук, 44 имеют морскую квалификацию, 18 – высшую морскую квалификацию морских капитанов и старших механиков). Преподавательской работой в ЛВМУ охотно занимаются действующие моряки в перерывах между рейсами, прошедшие соответствующую аттестацию. По словам Р. Мицкене, администрация это только приветствует, подстраивая учебное расписание под их свободное время.

«Наши преподаватели вместе со студентами активно участвуют в международных проектах, научных конференциях, стажировках, читают лекции в зарубежных вузах, ежегодно в среднем готовят около 30 научных статей, являются авторами свыше 40 монографий и морских учебных изданий на литовском и английском языках. А наши студенты завоевали 5 премий за лучшие научные проекты из 10 учрежденных Клайпедским самоуправлением», – отметила Р. Мицкене.

Особая гордость ЛВМУ – учебно-технологическая база. Это 13 современных электронных тренажеров по управлению судном, эксплуатации судовых силовых установок, по управлению портовыми процессами, а также лаборатории электротехники, высокого напряжения, пожаротушения и др., полигоны физической и психологической подготовки. Эта база используется не только для обучения студентов, но и для повышения квалификации моряков в Центре подготовки моряков при ЛВМУ, где ежегодно по 30 краткосрочным программам занимаются свыше 3 тысяч слушателей.

В ЛВМУ не скрывают, что проблемная демографическая ситуация, сложившаяся в стране, сказалась и на поступлении в морской вуз.

«Отток желающих учиться у нас особенно ощущался три предыдущих учебных года, но в прошлом году ситуация, кажется, стабилизировалась. Морские специальности привлекают молодежь тем, что на них предусмотрено госфинансирование, что профессия моряка по-прежнему востребована во всем мире и хорошо оплачивается. Мы уже 10 лет проводим ежегодный конкурс «Морские дороги» для старшеклассников страны, дни открытых дверей, что позволяет заинтересовать молодежь профессиями моряка и портовика. Активно участвуем в общегородских мероприятиях, приглашаем горожан на наши праздники, такие, как присяга первокурсников у памятника «Альбатрос», – прокомментировала Р. Мицкене.

В ЛВМУ по программе академического обмена ERASMUS+ в этом году учатся 54 иностранных студента из Польши, Турции, Румынии, Болгарии, Испании, но больше всего из Латвии. Лекции и семинары для них ведутся на английском языке, благо 32 преподавателя вуза свободно им владеют.

Елена ЛИСТОПАД

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