Самый популярный политик в Литве – Г. Науседа

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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На вершине рейтинга наиболее благоприятно оцениваемых политиков в Литве закрепился новый президент Гитанас Науседа.

Как свидетельствуют результаты опросы, проведенного компанией Vilmorus и опубликованные в субботу газетой Lietuvos rytas, в июле Г. Науседу положительно оценивали 73,7% опрошенных. В июне его рейтинг составлял 64,7%.

«Негативных оценок было лишь 5,2%, это действительно хороший результат. Рейтинг президента Г. Науседы сходен с рейтингом Валдаса Адамкуса в 1998 году», – сказал BNS руководитель компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис.

Экс-президента Далю Грибаускайте в последние дни ее работы на посту главы государства положительно оценили 63,2% опрошенных.

«Ее результат достаточно стабильный, больше она не будет рейтинговаться, это последняя точка – и совсем неплохая», – сказал В. Гайдис.

Среди наиболее благоприятно оцениваемых политиков третьим был мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, его положительно оценили 54,5% опрошенных, четвертым – спикер сейма Викторас Пранцетис с 53,2% благоприятных оценок, пятым – министр коммуникации и транспорта Рокас Масюлис (49,1%).

Далее в десятке лидеров следуют министр иностранных дел Линас Линкявичюс (48,4%), премьер Саулюс Сквярнялис (42,4%), мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс (34%), лидер партии «Порядок и справедливость» Рямигиюс Жямайтайтис (33,3%) и министр экономики Виргиниюс Синкявичюс (30,4%)

Vilmorus провел опрос общественного мнения 5-13 июля, в нем принял участие 1021 респондент.