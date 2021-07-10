Самым лучшим городом мира для удалённой работы назван Мельбурн

Согласно исследованию, проведенному платформой аренды меблированных квартир Nestpick, наиболее подходящим населённым пунктом для лиц, работающих на удалёнке, является австралийской город Мельбурн, сообщает портал новостного канала CNBC.
При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как безопасность городов, наличие медучреждений, инфраструктуры для отдыха и культурного досуга, а также стоимость жизни, доступность жилья (с качественным пространством для работы) и, конечно же, доля вакцинированных от Covid-19 жителей.
Мельбурн не просто набрал больше всех баллов – он стал единственным в топ-10 городом, предлагающим «удалёнщикам» специальную визу – так называемую «визу кочевника». Имея такой документ, в этот мегаполис можно переехать из другой страны (временно или на ПМЖ – не уточняется), чтобы работать через интернет. Подобные визы предлагают онлайн-труженикам только 10 из 75 обследованных Nestpick городов (Дубай, Загреб, Прага, Лиссабон, Рейкьявик, Таллинн, Афины, Сидней и Мехико).
Второе место в списке – у Дубая (ОАЭ), третье – у Сиднея (Австралия). На последующих позициях Таллинн (Эстония), Лондон (Англия), Токио (Япония), Сингапур, Глазго (Шотландия), Монреаль (Канада), Берлин (Германия).
По информации от Nestpick, средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Мельбурне составляет €681 ($807) в месяц. Самая высокая ставка платежа за «домашний офис» — в американском Сан-Франциско, не вошедшем в первую десятку – €1 736 ($2 049). Самая низкая ставка – в Рио-де-Жанейро (Бразилия) – €119 евро/месяц ($140).
Комментируя представленный список, генеральный директор Nestpick Омер Кучукдере отметил, что «пандемия вынудила людей с высокими доходами покинуть города, ориентированные на бизнес, чтобы жить в местах, которые предлагают лучший повседневный образ жизни. Перебираясь в них, они забирают с собой свою покупательную способность».