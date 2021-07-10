Самым лучшим городом мира для удалённой работы назван Мельбурн

Мельбурн не просто набрал больше всех баллов – он стал единственным в топ-10 городом, предлагающим «удалёнщикам» специальную визу – так называемую «визу кочевника». Имея такой документ, в этот мегаполис можно переехать из другой страны (временно или на ПМЖ – не уточняется), чтобы работать через интернет. Подобные визы предлагают онлайн-труженикам только 10 из 75 обследованных Nestpick городов (Дубай, Загреб, Прага, Лиссабон, Рейкьявик, Таллинн, Афины, Сидней и Мехико).

Второе место в списке – у Дубая (ОАЭ), третье – у Сиднея (Австралия). На последующих позициях Таллинн (Эстония), Лондон (Англия), Токио (Япония), Сингапур, Глазго (Шотландия), Монреаль (Канада), Берлин (Германия).

По информации от Nestpick, средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Мельбурне составляет €681 ($807) в месяц. Самая высокая ставка платежа за «домашний офис» — в американском Сан-Франциско, не вошедшем в первую десятку – €1 736 ($2 049). Самая низкая ставка – в Рио-де-Жанейро (Бразилия) – €119 евро/месяц ($140).

Комментируя представленный список, генеральный директор Nestpick Омер Кучукдере отметил, что «пандемия вынудила людей с высокими доходами покинуть города, ориентированные на бизнес, чтобы жить в местах, которые предлагают лучший повседневный образ жизни. Перебираясь в них, они забирают с собой свою покупательную способность».