Санду победила на выборах президента Молдовы

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Майя Санду одержала победу на выборах президента Молдовы, набрав 57,75% голосов, у ее соперника Игоря Додона — 42,25%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Молдовы после обработки 100% протоколов, сообщает ТАСС.

Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, явка на выборах составила 52,78%.

Ранее во время брифинга замглавы Центральной избирательной комиссии Молдовы Владимир Шарбан сообщил, что действующий президент Игорь Додон получил 42,2% голосов. «57,74% избирателей отдали свои голоса за кандидата Майю Санду и 42,26% — за независимого кандидата Игоря Додона. Осталось дождаться данных с последнего избирательного участка в Сакраменто, однако они не могут повлиять на результаты», — сказал Владимир Шарбан. Он уточнил, что это предварительные данные, которые собраны с помощью автоматизированной системы ЦИК. Окончательные итоги буду подведены после физического поступления протоколов от избирательных комиссий. У ЦИК есть пять дней на подведение итогов, которые должны быть переданы на утверждение в Конституционный суд.