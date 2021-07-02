Санкции Беларуси: как отразятся на экономике Литвы

«Нет таких грузов, у которых бы сегодня не было своего порта. Фактически все грузы, которые движутся через Балтийские страны, будет очень сложно переманить, это будет длительный период. Это зависит не только от наработок портовых компаний, но и от железнодорожных тарифов», – пояснил он.

Глава ассоциации утверждает, что утрату грузов калийных удобрений ощутит не только торгующий ими терминал Biriu kroviniu terminalas (BKT), но и прочие компании – около 1 млн тонн удобрений в контейнерах грузятся не BKT, кроме того, среди компаний порта обострится конкуренция за оставшиеся грузы.

Глава Клайпедского порта Альгис Латакас отметил BNS, что санкции негативно скажутся на деятельности порта, однако он понимает, что политические решения могут подействовать на экономические меры.

По его словам, влияние санкций на Клайпедский порт и всю транспортную цепочку будет довольно серьезным, так как через порт грузится 10-11 млн тонн белорусских удобрений, а белорусские грузы составляют более 30% всего грузооборота Клайпедского порта.

Экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене также заявила BNS, что быстро заменить белорусские грузы будет невозможно. Она акцентировала, что и Клайпедский порт, и находящаяся в госуправлении ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai, поставляющая грузы в порт, очень зависимы от Беларуси, а устоявшийся поток грузов был своеобразной зоной комфорта, которую не хотели трогать даже в 2014 году, когда начался конфликт между Украиной и Россией.

«Тогда (в 2014 году) частный бизнес понял, что восточные рынки хоть и являются прибыльными, но риск велик, а зависимость частного сектора значительно снизилась», – сказала экономист.

Альтернатива – Турция или Украина?

Руководитель Клайпедского порта А. Латакас ранее в этом году упоминал возможность присмотреться к турецким и украинским рынкам в случае потери белорусских грузов. Для этого, по его словам, железнодорожной компании нужно будет проехать через Украину и Беларусь. О турецком рынке в качестве альтернативы говорили и представители Lietuvos gelezinkeliai.

Железнодорожная компания заявляла, что поток грузов из Турции в Скандинавию значительный, однако сейчас он идет в обход Европейского континента.

Однако И. Гените-Пикчене отметила, что в нынешнем контексте возникает множество вопросов о том, как грузы доставлялись бы из Турции и Украины. «Это будет зависеть от санкций, их объема и транзита», – сказала BNS экономист INVL Asset Management. Возможность компенсировать утрату белорусских грузов турецкими или украинскими скептически оценивает и В. Шилейка.

«С этих направлений мы не можем ожидать очень небольших потоков, которые бы полностью компенсировали потери. Должно пройти какое-то время, пока мы вернемся к потокам с определенными странами, найдем новых клиентов», – отметил глава ассоциации.

В свою очередь И. Гените-Пикчене подчеркнула, что в будущем возможностью для Литвы может стать железнодорожная ветка Rail Baltica, однако следует подготовиться к тому, чтобы грузы в Каунасе слаженно перегружались с колеи европейского стандарта на более широкую российскую и тогда доставлялись в Клайпеду.

«Потерю белорусского транзита нечем заменить»

Один из крупнейших в мире заводов удобрений — белорусский «Беларуськалий» экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт, а до него транспортирует ее через Литву, пользуясь услугами Литовских железных дорог.

Удобрения «Беларуськалия» в Клайпеде грузит предприятие Biriu kroviniu terminalas (Терминал сыпучих грузов). Оставшись без удобрений «Беларуськалия», эти предприятия потеряют десятки миллионов евро в год.

Владелец терминала сыпучих грузов BKT, который грузит белорусские калийные удобрения, Игорь Удовицкий утверждает, что воздействие санкций на порт и всю экономику Литвы было оценено недостаточно, сообщает BNS. Он считает, что утрата белорусских грузов нарушит не только международные, но и внутренние литовские модели логистики.

«Потеря белорусского транзита вызовет эффект домино, разрушение цепочки деловых связей, логистических моделей не только в порту, но и по всей Литве. Проблематичными станут транспортные связи с Украиной, а это сотни тысяч тонн грузов и продукции многих литовских компаний», – комментировал BNS акционер крупнейших грузовых компаний Клайпедского порта.

«Это грозит и транспортному взаимодействию с Россией, Центральной Азией, поскольку основную часть этих грузов везут транзитом через территорию Беларуси», – добавил он.

По словам крупнейшего акционера BKT, с утратой белорусских грузов реконструкция Клайпедского порта также будет неэффективной. Он утверждает, что из-за санкций литовские компании потеряют сотни миллионов евро доходов, работы могут лишиться десятки тысяч работников.

«Санкции на белорусский транзит – это санкции в отношении экономики Литвы, поскольку другие страны ЕС, за исключением Латвии, возможно, не пострадают», – сказал он. По его словам, BKT, лишившийся белорусских удобрений, может переориентироваться и грузить другие грузы, которые сейчас переваливают другие портовые компании, например, зерно литовских производителей.

Акционер терминала назвал призывы политиков диверсифицировать грузы «наивной позицией», поскольку если бы были какие-то другие грузы, то «они давно бы уже были в порту». «Потерю белорусского транзита нечем заменить», – считает он. По его словам, в этом году экспорт белорусских калийных удобрений значительно больше, чем в прошлом, поскольку на мировом рынке ощущается их дефицит.

BKT, 5% акций которого принадлежат напрямую И. Удовицкому, а еще 65% через зарегистрированную в Латвии компанию Fortis Asset Management, в прошлом году перевалил почти 10,9 млн тонн грузов. 98% из них были удобрениями «Беларуськалия», которому принадлежат 30% акций терминала.

Санкции – в отношении новых договоров

В связи с санкциями Евросоюза в отношении Беларуси литовская государственная железнодорожная группа Lietuvos gelezinkeliai может терять около 19 млн евро доходов в год, утверждает руководитель группы Мантас Бартушка. По его словам, согласно предварительным данным, санкции могут сократить количество перевозимых компанией удобрений на 20%, сообщает BNS .

«По предварительным подсчетам, если мы лишимся этих грузов, то в случае с удобрениями мы недополучим около 14 млн евро доходов в год, а в контексте нефтепродуктов — около 4-5 млн евро доходов в год», – заявил М. Бартушка на пресс-конференции на минувшей неделе. По его словам, если компании самой не удастся компенсировать потери, от государства потребуется около 10 млн евро для поддержания инфраструктуры.

Он обратил внимание на то, что санкции будут применяться только в отношении новых договоров, поэтому перевозки в рамках нынешних соглашений могут продолжаться. У Lietuvos geležinkeliai есть долгосрочный договор с «Беларуськалием» до конца 2023 года. Все же, по его словам, перевозки могут нарушиться и раньше. В прошлом году Lietuvos gelezinkeliai перевезла около 11 млн тонн удобрений «Беларуськалия».

По словам М. Бартуши, когда санкции затронут грузы, белорусской компании придется искать альтернативы. «Могут быть различные сценарии, публично обсуждается, что Россия стремится перенять потоки белорусских удобрений, даже предлагает свои мощности в российских портах, а временно российские удобрения может направить через терминалы в Латвии. Случится ли это, посмотрим, это один из сценариев», – сказал глава компании.

«Если ограничения вступят в силу в полном объеме на часть грузов, то «Беларуськалий» в любом случае будет вынужден искать альтернативы перевозок не через порты Европы, одна из возможностей – Украина», – сказал он.

Будущее белорусского грузопотока неопределенно

Влияние утвержденных Евросоюзом санкций в отношении Беларуси на транспортный сектор Литвы, с точки зрения перевозки калийных удобрений и их погрузок в Клайпедском порту, сначала будет небольшим, заявил министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.

«Во-первых, вероятно, в краткосрочный период влияние санкций на Литву будет небольшим. Санкции действуют только в отношении новых договоров, то есть заключенные ранее могут реализовываться и далее», – сказал М. Скуодис журналистам на минувшей неделе.

Министр отметил, что введенные санкции затронут лишь 20% удобрений, которые грузят в Литве. Санкции действуют только в отношении договоров, заключенных после 25 июня. По его словам, например, договор Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием» о перевозке удобрений до Клайпедского порта действует до 2023 года.

«Санкции охватывают лишь 20% переваливаемых в Литве удобрений. Иначе говоря, 80% остаются незатронутыми, невзирая ни на что”, – отметил М. Скуодис. «Из этого я делаю вывод, что в краткосрочный период воздействие санкций не будет большим, но следует подчеркнуть – мы не знаем, к каким действиям могут прибегнуть соседи. Например, нефтепродукты и без санкций были направлены через российские порты», – рассуждал он. М. Скуодис подчеркнул, что трудно прогнозировать будущее белорусских грузов.

Порту, железным дорогам Литвы рекомендовали подумать о диверсификации

В качестве реакции на вводимые Евросоюзом секторные санкции в отношении Беларуси Клайпедский порт и железные дороги Литвы Lietuvos gelezinkeliai должны думать о диверсификации грузов, заявила советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите. Об этом сообщает BNS.

«Наш порт, железные дороги сейчас должны думать о диверсификации, поскольку ясно, что так, как было раньше, не будет. Должны думать о том, чем заполнить пробел, который возникнет, когда Беларусь направит свои грузовые потоки через Россию», – сказала советник на минувшей неделе в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси может затронуть Литву, отметил и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«У меня были поводы выразить позицию Литвы в руководстве ЕС, прежде всего информируя коллег о том, какова ситуация Литвы, и заявив, что может прийти день, когда нам потребуется помощь как от партнеров, так и от ведомств Евросоюза. От коллег я услышал заверения в том, что помощь будет», – сказал Г. Ландсбергис.

Правительство даст оценку влиянию пакета санкций Евросоюза на литовские предприятия, говорит премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Как сообщает BNS, она также не исключила, что правительство предоставит помощь литовским предприятиям, которые понесут убытки в связи с введением санкций в отношении Беларуси.

«Прежде всего нужно точно знать убытки, и это очень зависит от модальности решений. Пока я могу только так прокомментировать, но правительство обязательно даст оценку этому влиянию, и сколько нужно будет помощи правительства, скажем, инфраструктуре, столько ее и будет выделено», — сказала И. Шимоните.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ