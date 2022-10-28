Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что западные санкции против России не сработали, как ожидалось, поэтому их необходимо ужесточить.

«Нам еще многое предстоит сделать, чтобы Россия не продолжала эту войну. Наши санкции выкладывают каменную кладку, но, к сожалению, они не сработали так, как мы надеялись. В связи с этим мы должны рассмотреть новый пакет санкций, и Литва выступает за это», — заявил президент накануне саммита ЕС в Брюсселе.

На вопрос, какие еще санкции Запад может ввести в отношении России, литовский лидер сказал, что «потенциал ужесточения санкций очень велик».

«Есть много вещей, которые мы можем включить в санкции, определенные металлы, драгоценные камни, а также лиц, связанных с военными преступлениями в Украине и аннексией ее территорий», – сказал президент.

Он отметил, что к Беларуси также должны быть применены санкции, потому что Россия «планирует и осуществляет нападения на Украину с территории Беларуси».

ЕС ввел последние санкции против России в начале октября. Это был восьмой пакет санкций против Москвы.

В черный список ЕС дополнительно внесены 30 физических и семь юридических лиц. Регламент также предусматривает список «обхода санкций», в него будут включаться физические или юридические лица, которые помогают российским организациям, находящимся под санкциями, обходить санкции ЕС.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ