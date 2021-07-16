Санкции за организацию потока мигрантов могут затронуть и авиакомпании – А. Анушаускас

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Санкции за организацию потоков мигрантов из Беларуси могут применяться в и отношении некоторых авиакомпаний, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Мы просто должны сделать все, чтобы пересечение границы было проблематичным, а эти люди, которые включаются в организацию нелегальных потоков, ощутили санкции. И я думаю, что это лишь вопрос времени, пока мы идентифицируем людей, компании, учреждения, организации и внесем их в список санкций Евросоюза», – сказал министр во вторник в интервью радиостанции LRT.

«Честно говоря, это может затронуть и авиакомпании, которые также закрывают глаза и участвуют в этом потоке, Их немного, одна-две, однако они участвуют. С «Белавиа» уже все ясно, и в отношении нее уже применяются санкции, однако другие посредничают: пересадочные рейсы и тому подобное», – добавил он.

В понедельник в Брюсселе литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис предложил коллегам по ЕС ввести пятый пакет санкций Беларуси по причине подстрекательства миграционного кризиса. Он охватывал бы как компании, секторные санкции или санкции в отношении конкретных компаний, которые организуют потоки мигрантов.

Министр утверждает, что страны-члены склоны одобрить дополнительные санкции Беларуси.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1716 мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине санкций ЕС.