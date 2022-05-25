Санкции Запада коснулись 20 процентов российского экспорта

Как следует из письма, на долю стран, которые ввели санкции против России, приходится половина внешнего торгового оборота РФ. В частности, торговля со странами «большой семерки» (G7) составляет 25 процентов от общего объема внешней торговли России. Введенные торговые ограничения касаются не всего экспорта, а лишь его части, поэтому другая часть по-прежнему регулируется международными правилами торговли.

«Непосредственно запреты и иные количественные ограничения затрагивают порядка 20 процентов российского экспорта. Основная проблема с осуществлением поставок лежит в плоскости ограничений на перевозки и платежи», — пояснил Решетников. В 2021 году весь товарный экспорт России составил 493 млрд долларов.

Торговля с «дружественными странами»

Вторая половина российской внешней торговли приходится на страны, занимающие нейтральную или дружественную позицию, отмечается в письме министра. В 2021 году товарооборот России с государствами, которые не поддержали санкции, составил 356 млрд долларов.

Доля так называемых дружественных стран в российском товарообороте, которая на данный момент составляет 44 процента, по мере переориентации товарных потоков с рынков стран Запада будет увеличиваться, прогнозируют в Минэкономразвития.

Вопреки санкциям, в марте поставки из России в 27 стран ЕС увеличились на 75 процентов до 16,2 млрд евро (по сравнению с 9,2 млрд евро в марте 2021 года). Однако это связано прежде всего с фактором роста цен на российские энергоносители, отмечает РБК.