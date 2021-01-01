Санта-Клаус с контрабандой

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«Если в канун Рождества мужчина несет большую сумку – то он не обязательно Санта-Клаус», – шутливо отметили в полиции.

В католический сочельник патрульные Клайпедского окружного комиссариата полиции в Гаргждай заметили человека с мешком. Это был местный житель, хорошо известный полиции торговлей контрабандными сигаретами. Заметив сотрудников полиции, он выбросил мешок в кусты.

Полицейские отправились осматривать дом «Санта-Клауса» и обнаружили 82 бутылки водки и 448 пачек контрабандных сигарет. В результате в Рождество мужчина получил составленный протокол и штраф в несколько тысяч евро.

Полиция напоминает, что в праздничный период мошенники становятся более активными, поэтому просит жителей быть бдительными. В частности, не следует делиться личной информацией в социальных сетях. Полиция не рекомендует отправлять деньги незнакомым лицам, покупать товары у ненадежных лиц или в непроверенных интернет-магазинах.

По данным полиции, за 11 месяцев этого года зарегистрировано 1965 случаев мошенничества (почти на 12 проц. меньше, чем за тот же период прошлого года), 58 проц. из них расследованы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ