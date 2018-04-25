Сантаришкская клиника призвала на помощь студентов

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В связи с ростом случаев заболевания COVID-19 Сантаришкская клиника призвала на помощь 36 студентов медицинского факультета Вильнюсского университета. С ними заключены договоры о добровольном трудоустройстве.

«Быстрое распространение вируса в обществе ставит вопрос не только о достаточном количестве должным образом оборудованных мест в больницах, но в большей степени – о персонале, который может наблюдать за пациентами. Мы безмерно благодарны подрастающему поколению, которое понимает серьезность ситуации и готово пополнить штат Центра инфекционных заболеваний», — отмечено в аккаунте Сантаришкской клиники в Фейсбуке.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ