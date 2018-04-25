Сарделька немецкой мечты

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В эти дни отмечает юбилей сарделька под соусом карри – знаменитая Currywurst, имеющая все основания считаться любимой уличной едой населения Германии.

Карривурст, обжаренная сарделька под томатным соусом с пряностями, считается самой популярной немецкой пищевой традицией – как минимум последние десятилетия.

Флагману немецкой уличной еды исполнилось в эти дни 70 лет – точнее, легенде о создании блюда, которое, как считается, население Германии потребляет с особенно высокой частотой, скоростью и удовольствием. 4 сентября 1949 года Герта Хойвер (Herta Heuwer), хозяйка стоящего в Западном Берлине на углу улиц Kantstraße и Kaiser-Friedrich-Straße уличного киоска, впервые приготовила и предложила клиентам обречённое на популярность блюдо – свиную сардельку. Хойвер, к слову, родившаяся в Кенигсберге, который тогда, разумеется, не был Калининградом, обжарила, нарезала на кусочки и залила соусом из томатной пасты, вустерской приправы, порошка карри и нескольких других специй.

Есть такую сардельку или две, подававшиеся раньше в фарфоровой посуде, потом – в пластиковой, а теперь в основном в бумажной тарелке, положено специальной деревянной вилочкой. Гарниром может идти картофель-фри, может просто булочка, а бывает и «карривурст пур» – только сарделька под соусом.

Согласно легенде, свой рецепт Герта Хойвер изобрела от скуки – видимо, у её ларька в тот судьбоносный день собралось слишком мало посетителей. Малоизвестные в Германии специи появились, по-видимому, от британских солдат – закусочная Хойвер находилась в британской оккупационной зоне, а сама женщина участвовала в восстановлении Шарлоттенбурга в качестве так называемой трюммерфрау, которые участвовали в расчистке и реконструкции пострадавших от бомбардировок союзников городов.

Само название «карривурст» появилось в середине 1950-х годов, а к концу десятилетия рецепт соуса был запатентован: считается, что в него входят 12 видов специй, какие – точно неизвестно, список может варьироваться. А на деле карривурст может весьма отличаться по вкусу при переходе из одной уличной закусочной в другую – и по-прежнему это будет блюдо, которое в Германии заказывают и съедают около 800 миллионов раз в году: его популярность давно перешагнула границы Берлина.

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