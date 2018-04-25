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Саудовская Аравия грозит обвалить цену на нефть

Фото из открытых источников

Саудовская Аравия может обвалить мировые цены на нефть до рекордного за 20 лет уровня. Об этом свидетельствует ценовое предложение, разосланное накануне Саудовской Аравией своим покупателям, пишет Bloomberg.

Компания Saudi Aramco снизила цену на свою нефть, предложив рекордные скидки. Королевство пытается побудить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и США покупать именно саудовскую нефть.

Официальные цены снижены на $6−8 за баррель во всех регионах. Саудовская Аравия также намерена увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день (до свыше 10 млн баррелей ежедневно).

Ожидается, что официальное сообщение Saudi Aramco сделает 9 марта.

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Напомним, что ранее переговоры ОПЕК и России провалились. Соглашения не смогли достичь Саудовская Аравия и Россия. После провала переговоров цена нефти Brent упала ниже $46.

Накануне переговоров СМИ сообщили, что переговоры на грани срыва из-за нежелания России дополнительно сокращать добычу – на 1,5 млн баррелей в сутки для участников сделки ОПЕК+. На Россию в таком случае придется порядка 375 тысяч б/с дополнительного сокращения.

korrespondent.net

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