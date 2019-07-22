Саудовская Аравия одобрили переброску войск США на свою территорию

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз одобрил размещение в стране военного контингента США, сообщает Anadolu.
Отмечается, что «решение принято на основе сотрудничества двух стран, которые стремятся поддерживать и укреплять безопасность и стабильность в регионе».
При этом не уточняется, о какой конкретно численности контингента идет речь.
Ранеестало известно, что Пентагон официально одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. По данным СМИ, речь идет об отправке 500 военнослужащих.
Также США разрабатывают международную операцию Страж, чтобы обеспечить безопасность морских путей на Ближнем Востоке.
Подготовка операции в Персидском заливе началась на фоне задержания британского танкера иранским Корпусом стражей исламской революции.korrespondent.net