Саудовская Аравия построит эко-город без дорог и машин

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Информагентство ANBA пишет, что к лету нынешнего года в Саудовской Аравии начнётся строительство эко-города The Line.

Город разместится на берегу Красного моря, он будет трёхуровневым. На верхнем уровне (над землей) будут проживать порядка миллиона человек, на втором разместятся службы инфраструктуры, на третьем — сверхскоростной транспортный узел, управляемый искусственным интеллектом.

В городе, который протянется на 170 км, не будет дорог и машин, а соответственно и выбросов углекислого газа. Передвигаться по нему можно будет на высокоскоростных поездах, причем путь из одного района в другой займет не более 20 минут.