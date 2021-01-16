Саудовская Аравия построит эко-город без дорог и машин

Информагентство ANBA пишет, что к лету нынешнего года в Саудовской Аравии начнётся строительство эко-города The Line.
Город разместится на берегу Красного моря, он будет трёхуровневым. На верхнем уровне (над землей) будут проживать порядка миллиона человек, на втором разместятся службы инфраструктуры, на третьем — сверхскоростной транспортный узел, управляемый искусственным интеллектом.
В городе, который протянется на 170 км, не будет дорог и машин, а соответственно и выбросов углекислого газа. Передвигаться по нему можно будет на высокоскоростных поездах, причем путь из одного района в другой займет не более 20 минут.
The Line сможет обеспечиваться только возобновляемой энергией, эко-среду будет регулировать искусственный интеллект. Предварительная стоимость проекта — до 200 млрд долларов. В городе будет создано 380 000 рабочих мест, а сам он принесёт 48 млрд долларов в ВВП.
Эко-город The Line станет частью большого футуристического проекта Neom, в создании которого поучаствует и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).tourister.ru