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Save the Children: более 415 млн детей живут в зоне военных конфликтов

Фото pixabay.com

Дети все чаще становятся жертвами военных конфликтов, утверждается в докладе организации Save the Children «Война против детей», обнародованном в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Около 415 млн детей по всему миру живут сегодня в зоне вооруженных конфликтов, это в два раза больше, чем 25 лет назад. При этом дети все чаще становятся жертвами похищений и сексуального насилия. Как отмечают авторы доклада, каждый шестой ребенок в мире вырастает в зоне военных конфликтов. Число детей, убитых и покалеченных на войне, с 2005 года составило около 95 тыс. человек. Кроме того, десятки тысяч девочек и мальчиков были похищены военизированными группировками с целью принудительного замужества или использования их в качестве солдат, указывают эксперты.

«Поразительно, что мир спокойно наблюдает за тем, как дети становятся мишенями, и никто не несет за это ответственность», — говорит председатель правления организации Save the Children Сюзанна Крюгер. В ходе вооруженных конфликтов нападениям все чаще подвергаются больницы и школы, из-за чего миллионы детей не имеют доступа к образованию и медицинской помощи, отмечает она.

К примеру, в 2018 году в ходе военных столкновений были убиты или ранены как минимум 12125 детей, говорится в докладе. Это на 13% больше, чем годом ранее.

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По данным организации Save the Children, 10 самых опасных для детей стран — это Афганистан, Конго, Ирак, Йемен, Мали, Нигерия, Сомали, Южный Судан, Сирия и ЦАР. Актуальные данные по количеству детей, являющихся жертвами военных конфликтов, опубликованы также на сайте организации Save the Children.

belta.by

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