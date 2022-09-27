Сбежавших за границу уклонистов возвращать не будут — Минобороны РФ

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Уклонистов, которые поспешно бежали из России после объявления частичной мобилизации, возвращать не будут. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», — говорится в сообщении.