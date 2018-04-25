Сбор упаковок от напитков

Фото BFL/Андрюс Уфартас

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Статистика показала, что этим летом было собрано на 6,5 млн. больше упаковок от напитков, чем летом прошлого года. За три месяца жители вернули 194 млн. упаковок.

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

В рекордно жарком июне было собрано больше всего тары – 65,7 млн. упаковок. Летом покупают больше всего напитков, поэтому в жаркий сезон показатели растут по всей Литве, особенно на курортах. Летом число возвращенных в тароматы упаковок по сравнению с весной по всей Литве выросло на треть – на 32%, а в курортных городах (Паланге, Неринге, Бирштонасе и Друскининкай) это изменение достигло 112%.

В настоящее время в системе сбора тары участвуют 6,5 тыс. различных упаковок, которые принимают почти 3 тыс. тароматов и ручных пунктов приема.

Информация «ЛК», BNS

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